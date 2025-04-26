Ankara Büyükşehir Belediyesi, 28 Nisan Pazartesi günü saat 12.00'de Çubuk Kadınlar Lokali'nde gerçekleştirilecek 'Duyguların Dili Atölyesi'ni duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda;

''Duygularımızı anlamak ve doğru ifade etmek için bir araya geliyoruz. 28 Nisan Pazartesi günü 12.00’de Çubuk Kadınlar Lokali’nde düzenleyeceğimiz Duyguların Dili Atölyesinde, duygularımızın gücünü birlikte keşfedeceğiz. Katılım ücretsizdir.'' açıklaması yer aldı.

Duygularımızı anlamak ve doğru ifade etmek için bir araya geliyoruz.



🗓️ 28 Nisan Pazartesi günü ⏰ 12.00’de Çubuk Kadınlar Lokali’nde düzenleyeceğimiz Duyguların Dili Atölyesinde, duygularımızın gücünü birlikte keşfedeceğiz.



Katılım ücretsizdir.@abb_kadin pic.twitter.com/Xois2kLRYa — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) April 25, 2025