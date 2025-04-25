ÇAVUŞ IŞIK

Polatlı İcra Dairesi, “31.912,60 m² alanlı tarla vasıflı taşınmazın satışı” için çağrıda bulundu.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.bis.gov.tr ‘de yayınlanan çağrıya göre, adı geçen taşınmaz için 1.595.630,00TL değer biçildi.

Söz konusu arazi, pek az su ve rüzgâr erozyonuna uğrayabilir. Dava konusu taşınmaz iyi derecede drenaja sahip olup, su taşkın zararlarına maruz nitelikte değildir. Killi tınlı toprak yapısında, orta eğimli, orta taşlı, orta verimli, bir kısmı tepelik, kıraç tarım arazisi; buğday, nadas münavebesi ile iki yılda bir ürün alınabilir. Üzerinde kuru tarıma uygun, buğday, arpa, yulaf, kimyon vb. ürün yetiştiriciliği yapılabilir. Adı geçen arazinin 1. artırma başlangıç tarihi 18 Haziran 2025 / saat:10:22, bitiş tarihi ise 25 Haziran 2025 / saat:10:22 olarak belirlendi. 2. artırma başlangıç tarihi 17 Temmuz 2025 / saat:10:22, bitiş tarihi ise 24 Temmuz 2025 / saat:10:22 olarak ilan edildi.