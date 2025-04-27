Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, PKK'nın sistemden çıkacağına dair net bir mesaj vererek, "DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa, PKK da sistemden çıkacaktır. Ya barış içerisinde çıkacak, ya da başka türlü çıkacak ama çıkacak" dedi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye ile ilgili yaklaşımının da açık olduğunu belirtti ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ile egemenliğine yönelik hiçbir müdahaleyi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Suriye'nin Egemenliği ve PKK'nın Silah Bırakması Beklentisi

Suriye'de etnik ve mezhepsel bölücülüğün karşısında durduklarını belirten Fidan, Suriye'deki her bireyin eşit haklara sahip olmasını istediklerini ifade etti. Fidan, Suriye'deki PKK yapılanmasına yönelik de "PKK'nın silahları bırakmasını ve bölgede normale dönüşün önündeki engelleri ortadan kaldırmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bölgedeki terör örgütlerine karşı kararlı tutumunu sürdürdüğünü belirten Fidan, çözüm sürecinde teröristlerin barışçıl yoldan sistemden çıkmasını istediklerini söyledi.

Gazze'de Ateşkes İçin Çabalar Devam Ediyor

Fidan, Gazze’deki son durumu da gündeme getirdi. Türkiye'nin, ateşkesin sağlanması ve bölgedeki barışın kalıcı hale getirilmesi için çaba gösterdiğini belirten Fidan, "Türkiye, Katar ve Mısır ile birlikte çabalarını sürdürüyor.

Hamas'ın iki devletli çözüm konusunda olumlu tutum sergilemesi, bu krizin fırsata dönüşmesi adına önemli bir adım olabilir" dedi. Fidan, bu sürecin daha büyük krizlere yol açmadan, kalıcı bir çözüme ulaşılmasını beklediklerini vurguladı.

Katar'dan İsrail'e Yönelik Eleştiriler ve Suriye'ye Destek

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de toplantıya katılarak, Filistin halkına yönelik insani yardımların engellenmesini kınadı.

Al Sani, Gazze'deki insani krizin çözülmesi için uluslararası camianın daha fazla baskı yapması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Suriye'nin egemenliğini desteklediklerini belirterek, "Suriye'nin egemenliğine zarar verecek herhangi bir müdahale kabul edilemez" açıklamasını yaptı.