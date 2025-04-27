İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas Limanı’nda büyük bir patlama meydana geldi. Dün öğle saatlerinde Şehid Recai Limanı’nda yaşanan patlamada can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. İlk belirlemelere göre, patlama sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 800 kişi ise yaralandı.

İran medyasına yansıyan bilgilere göre, patlamanın şiddetiyle limandaki bazı binalarda büyük hasar meydana geldi. Çevredeki diğer binaların camları kırıldı ve patlamanın etkisi oldukça geniş bir alana yayıldı. Patlamanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı, ancak yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şehid Recai Limanı’ndaki patlamada ölü sayısının 18’e yükseldiği, yaralıların ise çoğunlukla çevredeki hastanelere sevk edildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı, yaralı sayısını 800 olarak açıkladı. Yaralıların tedavi süreçlerinin sürdüğü ve hayati tehlikesi bulunanların olduğu bildirildi.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, limandaki çalışmaların yeniden düzenlenmesi için geniş çaplı bir önlem alındığı öğrenildi. İran hükümeti, olayla ilgili daha fazla detayın açıklanacağına dair açıklamalar yapmayı sürdürüyor.

Patlamadan kaynaklı yangınların ise uzun süre söndüremediği öğrenildi.