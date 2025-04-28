İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD’dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir" dedi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bakan Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının sonucunda ilk belirlemelere göre, göçük altında kalan Ç.K.'nın bilinci açık şekilde kurtarıldığını ifade etti. "Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir" diyen Bakan, "Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir" açıklamasını yaptı. Ayrıca, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın olay yerinde olduğunu belirten Yerlikaya, tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.