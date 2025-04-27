Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, düzenlenen görev teslim töreninde uzay istasyonunun anahtarı Shenzhou-20 ekibine resmen teslim edildi.

Shenzhou-19 taykonotlarının tüm görevleri başarıyla tamamladığı belirtildi. Mürettebat, üç ayrı uzay yürüyüşü ve altı yük transferi işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca bir taykonotun, uzayda kesintisiz 9 saat süren yürüyüşüyle dünya rekoru kırdığı açıklandı.

Shenzhou-19 ekibini taşıyan dönüş kapsülünün, 29 Nisan’da Çin’in kuzeyindeki Dongfeng İniş Alanı’na başarılı bir şekilde inmesi bekleniyor.

Bu gelişmeyle birlikte Çin, uzay istasyonu operasyonlarını sorunsuz şekilde sürdürüyor ve insanlı uzay görevlerinde önemli adımlar atmaya devam ediyor.