Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik birimi gönderildi. Yaralılar çevredeki sağlık kurumlarına taşındı. Polis, olayla ilgili geniş bir inceleme başlattı.

Görgü Tanıkları Olay Anını Anlattı

Tanıklar, aniden gelen bir sesle panik yaşandığını ve insanların sağa sola kaçıştığını söyledi. Olayın ardından sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yapıldı.

Yetkililer Açıklama Yapacak

Olayın terör bağlantılı olup olmadığına dair kesin bir bilgi henüz verilmedi. Yetkililer kısa süre içinde basına açıklama yapacağını bildirdi.