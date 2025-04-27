Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın başkenti Roma'da önemli bir zirvede bir araya geldi. İki lider, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlanmasına yönelik adımları ve barış sürecini ele aldı.

Görüşmenin ardından Emmanuel Macron, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Macron, Zelenskiy ile gerçekleştirdikleri buluşmanın olumlu geçtiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ile de Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi konusunda hemfikir olduklarını kaydetti. Macron açıklamasında, “Ukrayna, koşulsuz ateşkese hazır. Başkan Zelenskiy, bugün bunu bana yeniden söyledi” ifadelerine yer verdi.

Macron, Zelenskiy'nin ateşkes sürecinin ilerlemesi için hem Amerikan tarafı hem de Avrupalı müttefiklerle birlikte çalışmak istediğinin altını çizdi. Açıklamasının devamında ise, “Gerçekten barışı istediğini gösterme sırası Rusya Devlet Başkanı Putin'de” değerlendirmesinde bulundu.

Roma’daki görüşmenin, savaşın sonlandırılması ve diplomatik çözüm arayışlarının hızlanması açısından kritik bir adım olduğu vurgulandı. İki liderin, önümüzdeki dönemde ateşkesin hayata geçirilmesi için uluslararası kamuoyunu da devreye sokma konusunda ortak hareket etmeye hazır oldukları ifade edildi.

Öte yandan gözler, Macron'un da belirttiği gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vereceği yanıta çevrildi. Barışa ulaşılması için atılacak adımların, önümüzdeki süreçte uluslararası gündemin üst sıralarında yer almaya devam edeceği belirtiliyor.