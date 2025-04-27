Beşiktaş Nispetiye Mahallesi’nde bir gece kulübüne eğlenmeye giden Ali C. (31), iddiaya göre fazla hesap çıkarıldığı gerekçesiyle mekan çalışanlarıyla tartıştı. Tartışma sonrası mekandan kovulan Ali C., sabaha karşı silahla geri dönerek gece kulübüne kurşun yağdırdı. Saldırgan, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan kısa süre sonra kaçarken yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

13 Şubat Perşembe günü saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, cezaevinden özel izinle çıkan Ali C., eğlence sonrası hesap konusunda çıkan tartışmanın ardından mekandan atıldı. Bu durumu hazmedemeyen Ali C., aracından aldığı silahla gece kulübünün cam ve pencerelerine ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polisten kaçamadı

Saldırının ardından harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Zincirlikuyu istikametine doğru kaçtığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu Ali C., Büyükdere Caddesi üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakalandı. Üzerinde 4 adet uyuşturucu madde de bulunan saldırgan gözaltına alındı.

Suç dosyası kabarık çıktı

Emniyetteki işlemlerinde Ali C.’nin, daha önce 7 farklı suçtan kaydının bulunduğu ve cezaevinden özel izinle çıktığı tespit edildi. Şüpheli, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Mala zarar verme' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlamalarıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

"5 bin liralık hesabı 25 bin lira çıkardılar"

İfadesinde yaşananları anlatan Ali C., "Gece kulübüne eğlenmek için gittim, bir miktar alkol aldım. Çıkışta 5 bin lira olan hesabı 25 bin lira olarak talep ettiler. İtiraz edince çalışanlar ağır hakaretlerde bulundu. Sinirlenerek aracımda bulunan tabancayı alıp mekanın camlarına ateş ettim. Silahı, kendimi korumak için taşıyordum" dediği öğrenildi.