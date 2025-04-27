Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yapımcısı AyNA Yapım, eğitime verdiği destekle gündeme geldi. Dizinin çekimlerine ev sahipliği yapan Narlı Köyü, bu kez fen laboratuvarı projesiyle dikkat çekiyor. Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Narlı Köyü’nde bulunan Narlı İlköğretim Okulu, yaklaşık 180 öğrenciye eğitim veriyor. AyNA Yapım, okulda modern donanımlara sahip yeni bir fen laboratuvarı yaptırarak, öğrencilere daha kaliteli eğitim imkânı sundu.

Modern Fen Laboratuvarı ile Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

AyNA Yapım, Uzak Şehir dizisinin çekimleri için Narlı Köyü’ndeki Narlı İlköğretim Okulu'na yeni bir fen laboratuvarı kazandırdı. Laboratuvar, öğrencilere daha etkileşimli ve teknolojik bir öğrenim ortamı sağlamayı amaçlıyor. Deney tüplerinden, akıllı tahtaya kadar her şey sıfırdan temin edildi. Bu anlamlı proje, sadece bir laboratuvar kazandırmakla kalmadı, öğrencilere ilham vererek köy halkına umut oldu.

23 Nisan Coşkusu ve Öğrencilerle Kutlanan Bayram

Uzak Şehir dizisinin oyuncuları Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Alper Çankaya, Mine Kılıç, İlkay Kayku, Sinan Demirel, Burak Şafak ve Barış Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için Narlı Köyü'ne gitti. Oyuncular, okulun bahçesinde öğrencilerle ve köy halkıyla halay çekerek, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşadı. Fen laboratuvarının açılışı da, oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. Bu özel anlar, Narlı Köyü'nde uzun süre hafızalarda kalacak bir hatıra olarak kaydedildi.

Uzak Şehir Dizisi Her Pazartesi Kanal D’de

Uzak Şehir, pazartesi akşamları saat 20.00’de Kanal D’de ekranlarda olmaya devam ediyor.