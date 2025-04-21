Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Sakarya Ortaokulu'nda düzenlenen "Bilimle Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı. Etkinliğe katılan Başkan Güngör, çocuklarla aynı sırada oturup vakit geçirdi.

"Çocuklar bilimsel düşünceyle buluştu"

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Nallıhan Sakarya Ortaokulumuzun düzenlediği "Bilimle Buluşuyoruz" temalı bilim şenliğine katılım sağladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilimsel düşünceyle buluştuğu bu anlamlı etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Öğrencilerimizin emekle hazırladığı projeleri incelemek, onların heyecanına ortak olmak bizler için gurur vericiydi. Bilime ilgi duyan, araştıran ve üreten nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." şeklinde konuştu.