Çankaya Belediyesi, dijital dönüşüm hamlesi kapsamında hayata geçirdiği E-Ruhsat uygulaması ile vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Artık Çankayalılar, işyeri ruhsat başvurularını günün her saati internet üzerinden yapabilecek. Başvurunun tüm aşamaları, www.cankaya.bel.tr/hizmetler/dijital-is-yeri-ruhsat-islemleri adresinden gerçekleştirilebilecek ve sürecin ilerleyişi yine aynı platform üzerinden takip edilebilecek.

Hızlı ve Kullanıcı Dostu Hizmet

Sistemi kullanabilmek için öncelikle dijital platforma üye olunması gerekiyor. Üyeliğin ardından vatandaşlar başvurularını kolaylıkla yapabilirken, sürece dair tüm bilgilere de sistemden ulaşabiliyor. Çevrimiçi platform, işlemlerin hızlı, pratik ve zahmetsiz şekilde tamamlanmasına imkân tanıyor. Ayrıca platformda yer alan “Yardım” sekmesi üzerinden erişilebilen eğitim videosu sayesinde kullanıcılar, başvuru sürecinde karşılaştıkları adımları rahatlıkla çözebiliyor.

Dijital Belediyecilik ve Çevre Dostu Yaklaşım

Uygulama sayesinde vatandaşların hem zamandan tasarruf etmesi hem de fiziki başvuru ihtiyacının ortadan kalkması hedefleniyor. Kâğıt kullanımının azaltılmasıyla birlikte “çevre dostu belediyecilik” anlayışına da katkı sağlanıyor.