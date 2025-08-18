Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sofralık üzüm hasadı başladı. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan bu yıl don, kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle yüzde 50 oranında rekolte kaybı yaşadıklarını ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli meyve merkezlerinden olan İslahiye’de 15 mahallede 50 bin dekar alanda yetiştirilen kardinal, Antep karası, hatun parmağı, sultani, Mevlana ve çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin hasadına başlandı. Sabah erken saatlerinde işe başlayan tarım işçileri, 40 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen hasada devam ediyor. Bu yıl zirai don ve aşırı sıcaklık nedeniyle rekolte kaybı beklenen üzümler iç piyasanın yanı sıra bazı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

'YÜZDE 50 ORANINDA KAYIP VAR'

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, bu yıl zirai don ve aşırı sıcaklık nedeniyle rekolte kaybı yaşadıklarını söyledi. Geçen yıla oranla neredeyse yüzde 50 oranında düşüş olduğunu kaydeden Erdoğan, geçen yıl 80 bin ton ürün alınırken, bu yıl 35 ile 40 bin ton rekolte beklendiğini ifade etti.

Erdoğan, “Hasat mevsiminin başlaması ile yüzlerce tarım işçisi sabah, 05.00’te üzüm bağlarında hasada başlıyor. Sıcak hava nedeniyle işçilerin şafak vakti başlayan mesaisi 5 saat boyunca devam ediyor. İşçiler, bağlardan kestikleri üzümleri kasalara doldurup, ardından kamyonlara yükleyerek hale gönderiyor.

Yeterli yağışın olmaması çiçek döneminde zirai don vurması ile başlayan kuraklık ve havaların aşırı sıcak gitmesi ile üzümlerimizde yanıklar oluştu. Bu da üzümde yüzde 50 oranında rekoltede kaybına neden oldu. Sofralık üzümün kilosu 35-40 TL'den pazar bulurken, sofralık dışındaki üzümler ise 15 TL’den meyve suyu ve tekel suma fabrikalarına gitmektedir. Üreticide emekçiden zor bir sezon yaşamaktadır. Yetkililerden üreticilerin kredileri ve borçlarının ertelenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.