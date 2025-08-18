Ankara Valiliği’nin kararı doğrultusunda, kentteki toplu taşıma düzenlemelerine ilişkin yeni bir adım atıldı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla iki metro istasyonu ikinci bir talimata kadar yolcu kullanımına kapatıldı.

Kapatılan istasyonlar şu şekilde: AKM 2 İstasyonu (Ankara Metrosu İşletmesi’ne ait), Anadolu/Anıtkabir İstasyonu (Ankaray İşletmesi’ne ait)

Alınan bu karar doğrultusunda, söz konusu istasyonlarda yolcu iniş ve biniş işlemleri geçici olarak durduruldu. Vatandaşlar, seyahatlerini belirtilen istasyonlar dışındaki metro ve Ankaray durakları üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilecek.

EGO Genel Müdürlüğü, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini belirterek, Ankaralıların anlayışı ve iş birliği için teşekkür etti.