Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezona bomba gibi başlıyor. Çekimlerinin 23 Ağustos'ta başlayacağı dizinin senaryosu ise yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bu sezon yönetmen koltuğuna Özgür Sevimli'nin oturacağı dizi zaman atlamasıyla ekranlara gelmeyi planlıyor.

YENİ SEZONDA NELER OLUYOR?

Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın rollerini üstlendiği, Kıvılcım ve Ömer karakterleri içinse kuliste bilgiler yavaş yavaş dolaşmaya başladı. gelen bilgiler arasında ise kilinin bebeğinin dünyaya geleceği ve cinsiyetinin de erkek olacağı şeklinde.