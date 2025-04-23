Çocukları temiz hava konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Daikin tarafından 2017 yılında başlatılan "Temiz Hava Elçileri" sosyal sorumluluk projesi, bu yıl da büyüyerek devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve İstanbul'daki toplam 8 köy okuluna Temiz Hava Sınıfları kazandırıldı.

Yeni açılan sınıflarla birlikte proje kapsamında ulaşılan toplam okul sayısı 29’a yükselirken, Temiz Hava Elçisi olan çocukların sayısı ise 2 bin 275’i aştı. Projenin 2025 yılı sonuna kadar 3 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Yeni sınıflarda öğrencilere temiz havanın önemiyle ilgili sunumlar yapılırken, çeşitli etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirmeleri de sağlanıyor. Sihirbazlık gösterileri gibi interaktif etkinlikler sayesinde çocukların hem öğrenip hem eğlenmesi amaçlanıyor.

Daikin Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, projeye verdikleri önemi şu sözlerle vurguladı:

“Topluma katkı sağlayan projelere dahil olmak bizim için büyük bir öncelik. Temiz Hava Elçileri projesiyle çocukların daha sağlıklı koşullarda eğitim görmelerine destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Temiz hava, herkesin hakkı ve yaşamın temel taşlarından biri. 8 yeni sınıfla birlikte 2 bin 275 öğrenciyi Temiz Hava Elçisi olarak yetiştirdik. Bu çocukların çevre bilinciyle büyümeleri, uzun vadede büyük fark yaratacak. Projemiz, ‘Topluma Değer Katan Projeler - Çocuk’kategorisinde birincilik ödülü kazanarak da toplumsal etkisini kanıtladı. Bu ödül, daha çok çocuğa ulaşma hedefimize ilham kaynağı oluyor.”