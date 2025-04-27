Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte klasik eserler yankılandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Türk Sanat Müziği tutkunlarını bir araya getirdi. “Uşşak Faslı” adlı konser, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde büyük bir ilgiyle izlendi.

Burhan Surlev Yönetiminde Sanat Dolu Gece

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Burhan Surlev yönetiminde sahne alarak Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden oluşan zengin bir repertuarla izleyicilerin karşısına çıktı. Konsere katılan sanatseverler, hem solo hem koro performanslarıyla mest oldu.

Unutulmaz Eserler Seslendirildi

Program boyunca sevilen ve hafızalara kazınmış klasik Türk sanat müziği eserleri seslendirilirken, izleyiciler her parçayı büyük bir beğeniyle dinledi. Konserin sonunda salondan yükselen alkışlar, geceye damgasını vurdu.

Sanatseverlerden Yoğun İlgi

Kayseri’de kültür ve sanat etkinliklerine olan ilginin artarak devam ettiğini gösteren “Uşşak Faslı” konseri, dinleyicilere nostalji dolu bir akşam yaşattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, benzer etkinliklerle sanatseverleri buluşturmaya devam edeceğini duyurdu.