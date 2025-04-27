Sivas’ta bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri, akşam yemeğinden sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 53 öğrenci çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sancaktar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yurtta akşam yemeğini yiyen bazı öğrenciler kısa süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerin şikayetlerinin artması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, gıda zehirlenmesi şüphesi taşıyan 53 öğrenci Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ve Sivas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yetkililer, yurtta öğrencilere verilen yemeklerden numuneler alarak laboratuvar incelemesi başlattı. Sonuçların ardından kesin nedenin belirlenmesi bekleniyor.

Yaşanan olay nedeniyle yurt yönetimi de öğrencilerle yakından ilgilenirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alındı. Yetkililer, soruşturm