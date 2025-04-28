Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle puanını 80’e çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korumayı başardı. Galatasaray, ligde son 5 haftaya 5 gollü galibiyetle girerken, şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.

Galatasaray'ın Kalan 5 Maçı ve Şampiyonluk Hesapları

Galatasaray, Süper Lig’in son 5 haftasında 3 maçını evinde, 2 maçını ise deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor, Kayserispor ve Başakşehir’i evinde ağırlayacak; Trabzonspor ve Göztepe ile ise deplasmanda karşılaşacak. 5 maçta 10 puan toplaması durumunda Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanacak.

En Az Gol Yiyen Takım Galatasaray

Eyüpspor karşısında kalesinde 1 gol gören Galatasaray, Süper Lig’deki 31 maçta sadece 30 gol yedi ve bu alanda zirvede yer alıyor. Bu performans, takımın savunma başarısının en önemli göstergesi olarak öne çıkıyor.

Osimhen, Gol Krallığı Yarışında Zirvede

Galatasaray’ın yıldız ismi Victor Osimhen, Eyüpspor karşısında attığı golle bu sezonki toplam gol sayısını 31’e çıkararak kariyerindeki en iyi sezonunu geçiriyor. Nijeryalı golcü, Süper Lig’deki 22. golünü kaydederek gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

Torreira'dan Üst Üste 3. Gol

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, son dönemdeki etkili performansını Eyüpspor maçında da sürdürdü. Torreira, bu sezonki 5. golünü atarak, son 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Torreira, Bodrum FK maçında ve Konyaspor’a karşı da fileleri havalandırmıştı.

Morata’dan Etkili Performans

Galatasaray’ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Eyüpspor maçında sonradan dahil olduğu oyunda iki gol atarak farkı açtı. 67. dakikada oyuna giren Morata, 87 ve 89. dakikalarda attığı gollerle galibiyetin belirleyicisi oldu ve ligdeki gol sayısını 4’e çıkardı.

Galatasaray’ın Sıradaki Maçı: Sivasspor

Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta Sivasspor’u konuk edecek ve şampiyonluk yarışındaki en kritik maçlarından birine çıkacak.