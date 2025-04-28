Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Bodrum, yüksek fiyatlarıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle lahmacun fiyatlarının 2 bin 200 TL'ye kadar ulaşacağı iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu duruma ilk tepkiyi ünlü oyuncu Seray Sever verdi. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Sever, geçtiğimiz günlerde iş için geldiği İstanbul'da, Nişantaşı'nda basın mensupları tarafından görüntülendi. Sever’e, Bodrum’daki yaz aylarında her yıl gündeme gelen yüksek fiyatlar hakkında ne düşündüğü soruldu.

Bodrum’daki yüksek fiyatlara tepki gösteren Seray Sever, şaşkınlığını gizleyemedi. "Çok saçma. O paralar gerçekten verilmesin. Görgüsüzlük, o paraları harcamak," diyerek sert bir eleştiride bulunan ünlü oyuncu, "Altın mı koyuyorlar kıyma yerine? Bu kabul edilemez," dedi. Sever, kendi yaşam tarzından örnek vererek, "Biz Bodrum’da dışarıda pek yemek yemeyiz, bahçemizde mangal yapıyoruz. Bize gelin, ben size bedava yemek hazırlarım," diyerek şakalaştı ve gülerek ekledi.

Tatil beldeleri yeni sezona girmeye başlamışken hayat pahalılığı vatandaşın ve turistin cebini yakıyor. Yurtiçinde tatil yapmanın fiyatlardan dolayı çok mantıklı olmadığını düşünen yerli turist, yurtdışı tatil planları yapmaya başladığını belirtiyor.