Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, yeni personel alımına ilişkin ilanını Resmi Gazete’de yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde, 7 farklı şeflikte görevlendirilmek üzere toplam 30 İHA pilotu ve 75 İHA teknik personeli istihdam edilecek. Adaylar, psikomotor uygulama sınavı ile değerlendirilecek.

Başvurular 5-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ya da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurular, 19 Mayıs günü saat 23.59'da sona erecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer yöntemlerle yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.

Başvuru sürecinde adaylar, 2024 yılı KPSSP3 veya KPSSP93 puanlarına göre sıralanacak ve bu sıralama sonucunda psikomotor testine katılmaya hak kazanacak. Sınavda başarılı olan adaylar, tercihleri ve psikomotor testi puanları dikkate alınarak asil olarak yerleştirilecek.