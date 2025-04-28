Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Eşref Rüya, sürükleyici hikayesi, oyunculuk performansları ve prodüksiyon kalitesinin yanı sıra Demet Özdemir'in seslendirdiği şarkılarla da adından söz ettiriyor. Dizide Nisan karakterini canlandıran Özdemir, Sertab Erener'in ‘Rüya’sı ve Sezen Aksu'nun ‘Küçüğüm’ü gibi unutulmaz şarkıları seslendirdikten sonra, son bölümde ‘Şimdi Böyle Biriymiş’ adlı rap performansı ile izleyicilerden büyük övgü aldı.

Demet Özdemir ve Afra’dan Düet Sürprizi

Dizinin başarılı oyuncusu Demet Özdemir, son şarkısının orijinal kaydını yapmak için müzik dünyasının yükselen yıldızlarından Afra ile bir araya geldi. Afra, Özdemir ile stüdyoda çekilen eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Gönderisinde, “En başından beri desteğini benden esirgemeyen bal kalpli Demet’e ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diyerek minnettarlığını dile getirdi.

Yayınlandığı andan itibaren ‘Şimdi Böyle Biriymiş’ şarkısı, YouTube’da 300 binin üzerinde görüntülenme, binlerce beğeni ve yorum aldı. Demet Özdemir'in vokal performansının beğenilmesinin ardından, hayranları ünlü oyuncuya albüm yapması için çağrıda bulundu.

Eşref Rüya, her çarşamba yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.