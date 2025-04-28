Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gece saatlerinde Samsun'un Canik ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana gelen ve bir baba ile iki kızının hayatını kaybettiği heyelan faciası için taziye mesajı yayınladı.

Yavaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda;

''Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda yaşamını yitiren Adem Kaya ile yavruları Ayla ve Açelya'ya Allah’tan rahmet, yaralı anne Çiğdem Kaya’ya acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'' açıklamasına yer verdi.

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda yaşamını yitiren Adem Kaya ile yavruları Ayla ve Açelya'ya Allah’tan rahmet, yaralı anne Çiğdem Kaya’ya acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 28, 2025