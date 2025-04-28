Fabrika işçisi 2 çocuk babası İhsan Arıkan, 2024 yılının Kasım ayında kasığındaki ağrı şikayetiyle kentteki bir hastaneye gitti. Doktorların kontrolünde, kalpten çıkan ve vücudun tamamına kan dağıtan ana atardamar olan aort damarının yırtıldığı farkedildi. İhsan Arıkan, buradan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gönderildi. Burada tedavi altına alınan Arıkan, ameliyat edildi ve yırtık onarıldıktan sonra hastaneden taburcu edildi. İhsan Arıkan düzenli olarak kontrollere devam ederken, ilk ameliyatından 6 ay sonra bu kez beyin ve kolları besleyen aort damarında yırtık olduğu öğrenildi. Çok nadir görülen bu durumun üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr. İbrahim Çağrı Kaya, Arıkan’a ‘redo’ olarak bilinen ikinci kez kalp ameliyat olması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Kaya ile birlikte Doç. Dr. Yıldırım Gültekin, Uzm. Dr. Abdurrahman Demirel ve yaklaşık 15 kişilik ameliyat ekibi 8,5 saat süren başarılı ameliyat ile Arıkan’ı yeniden sağlığına kavuşturdu.

KAYA: AMELİYATI ZİHNİMİZDE ONLARCA KEZ YAPTIK

Doç. Dr. İbrahim Çağrı Kaya, operasyonun başarılı olması için ekibi ile birlikte günlerce planlama yaptıklarını ifade etti. Yoğun bir çaba sonucunda hastanın sağlığına kavuşturulduğunu ifade eden Kaya, “İlk ameliyatın ardından 6 aylık takip süresi geçirdik. Bu hasta grubu bizim kalp damar cerrahisinin en tehlikeli ağını oluşturuyor. Aort damarı yırtılmaları ilk ameliyat ne kadar zorluyorsa, hiç istemediğimiz en kötü senaryo olan durumda ameliyattan sonra ikinci kez bir yırtık gelişmesi oluyor. Bu damarda takipleri gayet iyi giderken, sonraki kontrollerinde aort damarından beynini ve kollarını besleyen tam da hayati dalların çıktığı kısımdan ciddi bir yeni yırtık geliştiğini tespit ettik. Aort kapağında da yetmezlik vardı. Kalp ameliyatı olmuştu. Zaten çok zor bir ameliyatken, iman tahtasından göğsü ikinci kez açtığımız için risk belki 2-3 katına çıkmaktadır. Bu ameliyatların ilkinin yapıldığı birçok merkezde bile bu ‘redo’ kalp ameliyatları maalesef yapılamıyor. Biz birkaç gün boyunca ameliyatı zihnimizde onlarca kez tekrar tekrar yaptık. Tüm hamleleri tekrar tekrar planladık, sıralamaları yaptık, notları aldık ve ameliyata öyle girdik. Bu ikinci yırtık ‘redo cerrahi’ yapılan hasta çok çok daha nadir görülür. Ameliyata alınması ve bundan sağ çıkma olasılığı çok düşüktü. Yaklaşık 10-15 kişilik bir ekibin emeği var” açıklamasında bulundu.

ARIKAN: ŞÜKÜR BUGÜNLERİ GÖRDÜM

Ameliyatın ardından servise alınan İhsan Arıkan, kendisini çok iyi hissettiğini ifade etti. İki kez ölümden döndüğünü anlatan Arıkan, “2004 yılı Kasım ayında, sabah kalktım rahatsızlandım. İlk olarak kasığıma ağrı girdi. Ben apandisit diye düşünüp, kentteki bir hastaneye gittim. Orada bana, ‘Bu apandiste değil. Aort damarın yırtılmak üzere, iç kanama var. Yarım saat ya da 1 saat içerisinde seni ameliyat masasına yatırmazsak, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tabi bu durum zarfında iç kanama geçirmezsen’ dediler. Ondan sonra ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildim. Gerek Çağrı Bey gerek ekibi gerekse de ameliyathaneden, yoğun bakımdan ve burada servise bakan bütün sağlık ekiplerinden Allah razı olsun. Geldikten sonra gözümü ameliyat bittiğinde açtım. İkinci kez ameliyat edildim ve hayata tutundum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ne diyebilirim, her şeyi göze aldım. Burada yatıyordum, hocam durumu anlattı. Hocam, ‘Bayramı geçireyim, bayramdan sonra geleyim. Ne olacaksa olsun’ dedim. Doktorlar bana, ‘Hayati tehliken var, masada kalma ihtimalin var’ dedi. Ben, ‘Gerek size gerek ekibinize güveniyorum. Vadem geldiyse ölürüm ama vadem gelmediyse yaşarım. Ben önce Allah’a, sonra sizlere güveniyorum. Ne olacaksa olsun’ dedim. Onlar da sağ olsunlar gerekeni yaptılar. Şükür Allah’a ki bugünleri gördüm” dedi.