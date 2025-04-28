İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Behzad Ekberi, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin dijital altyapısına yönelik büyük bir siber saldırının dün başarıyla engellendiğini belirtti. Ekberi, açıklamasında, "İletişim Altyapı Şirketi ve Bakanlık güvenlik ile teknik ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde, karmaşık ve kapsamlı bir siber saldırı tespit edilerek etkisiz hale getirildi" dedi. Saldırının karmaşıklığına dikkat çeken Ekberi, güvenlik önlemlerinin etkin bir şekilde alındığını ve altyapının korunduğunu vurguladı.

Ekberi'nin açıklamasında ayrıca, bu tür saldırıların önlenmesi ve ülkenin dijital güvenliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi. Ancak İranlı yetkili, söz konusu siber saldırının arkasındaki kaynaklar ya da saldırının tam amacıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.