Yangın, saat 22.30 sıralarında Marmara Mahallesi'nde bulunan Ambarlı Limanı içerindeki özel bir liman işletmesine ait iş makinesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Yangın sonrası iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. (DHA)

Kaynak: DHA