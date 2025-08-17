VALİ TORAMAN: 5 KÖYDEKİ 251 VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ ALANLARA TAŞINDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale Gelibolu Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyümüzden 251 vatandaşımız güvenli alanlara taşınmıştır. Bunlardan 112’si Eceabat Gençlik Konukevinde misafir edilmektedir. Başta orman teşkilatının kahramanları olmak üzere bütün kurumlarımız, ekiplerimiz yangına karşı mücadeleye devam etmektedir. Şu an itibari ile yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir” dedi