Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'na ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, raporda Türkiye’ye yönelik iddiaların temelsiz olduğunu vurgulayarak reddetti.

Yapılan açıklamada, Türkiye’nin terörün her türüne ve tezahürüne karşı hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden mücadele ettiği belirtildi. “Raporda bu bağlamda yer alan iddialar gerçeklikten uzaktır. Ayrıca, FETÖ terör örgütünün manipülatif söylemler yoluyla ortaya attığı asılsız ve temelsiz iddiaların rapora yansıtılmış olmasını esefle karşılıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının meşru müdafaa hakkı temelinde, sivil halk ve altyapıya azami özen gösterilerek gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, operasyonların raporda çarpıtılarak yer almasının yanlış olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın devamında, Türkiye’nin senelerdir milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığına dikkat çekilerek, “İnsan onurunu esas alan, kapsayıcı ve sürdürülebilir göç politikasıyla örnek bir ülke konumundadır” diye vurgulandı.