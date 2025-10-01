M. UMUT KARAKÜLAH

Ispartalılar Vakfı (ISVAK) İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu, 2025-2026 sanat sezonuna yaptığı ilk çalışma ile ‘merhaba’ dedi.

TRT Ankara Radyosu Koro Şefi ve Tanbur Sanatçısı İpek Dereli yönetimindeki koro, yeni sezona başlamanın heyecanını öncelikle kestikleri pasta ile kutladılar. Pasta kesiminin ardından Şef İpek Dereli’ye Koro Başkanı Oğuz Onur tarafından koro adına çiçek takdim edildi. Yeni sezonun açılışına yapan Şef Dereli, koro üyelerine bu dönemde yapacakları çalışmalar ve konserler hakkında bilgi verdi.

SEZONA HIZLI BAŞLANGIÇ

Daha sonra yılın ilk çalışmasına geçildi. Şef İpek Dereli’nin 2025-2026 sanat sezonu için hazırladığı klasik dönemden günümüze kadar uzanan birçok farklı makamın yer aldığı yeni repertuar koro üyelerinden büyük beğeni topladı.

ANKARA, ISPARTA VE DİĞER İLLERDE KONSER

Her yıl ‘kışa merhaba’ ve ‘yaza merhaba’ konserleri ile Ankaralı sanatseverlerin büyük ilgisini çeken ISVAK İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu, bu yıl da Ankara’da verecekleri konserlerin yanı sıra Isparta’da da iki özel konser gerçekleştirecek. Bu konserlerin yanı sıra Anadolu’nun farklı şehirlerden de davet aldıklarını dile getiren Koro Şefi Oğuz Onur, yeni sezonun tüm koro üyelerine ve sanat camiasına hayırlı olmasını diledi.