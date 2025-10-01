Pursaklar Belediyesi, ilçedeki gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini genişleterek, gençleri doğayla iç içe bir gençlik kampına gönderiyor.

Belediye, öğrencilerin okul stresini atmalarına ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla Gençlik Kampı organizasyonları düzenliyor. Kamp süresince gençler, uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılacak; doğa yürüyüşleri, sportif turnuvalar, atölye çalışmaları ve gönüllülük faaliyetleriyle hem keyifli zaman geçirecek hem de yeni arkadaşlıklar edinecek.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif açıdan kendilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaparak, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirmek ve birlik-beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla gençlik kampına gönderiyoruz. Gençlerimiz, unutamayacakları güzel hatıralar biriktirecek” dedi.

Kampa katılmak isteyen 15-20 yaş arasındaki genç erkekler, 3 Ekim Cuma günü saat 17:00’ye kadar Pursaklar Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğüne başvurarak kayıt yaptırabilecek.