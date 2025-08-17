Kaman'ın Başköy ve Kurancılı köylerinin sınırları içerisinde yer alan merada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına İl Özel İdaresi, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci yangın alanında incelemelerde bulundu.

- Yangında toplam 59 personel ve 25 araç görev yaptı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangın meydana gelen alana yakın yerleşim yerleri ve köylerde tedbir amacıyla yangın söndürme araçları bekletildiği belirtildi.

Yangına kısa sürede müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, 'Yangına ilk andan itibaren AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir ve Kaman Belediyesi ile diğer ilçe itfaiyelerimiz tarafından müdahale edilmiş, ayrıca Kırıkkale, Kayseri, Aksaray ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek sağlamıştır. Çalışmalara Jandarma Komutanlığımıza ait helikopter de havadan katılmıştır. Müdahalelerde toplam 59 personel ve 25 araç görev yapmıştır. Valimiz Murat Sefa Demiryürek'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, soğutma ve söndürme faaliyetleri titizlikle devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.