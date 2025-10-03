Pursaklar Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 7 Millet Kıraathanesi, sessiz ve huzurlu ortamıyla öğrencilerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor.

Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve araştırma kültürünü desteklemek amacıyla hizmet veren kıraathaneler, gençlerin sadece ders çalıştığı değil, aynı zamanda fikir alışverişinde bulunarak kendilerini geliştirdikleri bir merkez hâline geldi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kıraathanelerin gençler için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Millet Kıraathanelerimiz, öğrencilerimizin okuma, araştırma ve paylaşım yapabilecekleri nezih bir ortam sunuyor. Çocuklarımızın kitaplarla buluşması; özgüveni yüksek, donanımlı ve kültürel açıdan zengin bir nesil yetişmesi demektir. Okuyan ve araştıran bir nesil, yarının başarılı ve bilinçli bireylerini oluşturacaktır.”

Sıcak atmosferde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde öğrenciler, sevdikleri kitapları okuma imkânı buldu ve birbirleriyle düşüncelerini paylaştı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, araştırma ve öğrenme merakını da canlı tuttu.

Program sonunda öğrenciler, sağlanan imkânlar için Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür etti.