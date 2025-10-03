Al Jazeera'nın geçtiği habere göre, Hamas, Trump'ın Gazze Planına dair yanıtını arabuluculara iletti. Hamas Trump'ın Gazze planını kabul ettiğini ve müzakerelere hazır olduğunu açıklayarak, çabalarından ötürü Trump'ı takdir ettiğini açıkladı

Reuters'ın geçtiği ve Al Jazeera'ya dayandırdığı geçtiği habere göre, Hamas, Trump'ın Gazze Planına dair yanıtını arabuluculara iletti. Trump'ın Gazze'de yeni dönem planına ilişkin Hamas'ın yanıtı bekleniyordu.

REHİNELER SERBEST BIRAKILACAK

Hamas Trump'ın Gazze önerisi kapsamında tüm İsrailli rehinelerin canlı veya ceset halinde serbest bırakılmasını kabul ettiğini söyledi. Öte yandan Hamas anlaşma detaylarını görüşmek için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu iletti.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarının tanı sıra Arap, İslam ve uluslararası çabaları da takdir ettiğini açıkladı.

Hamas Gazze Şerifi yönetiminin Filistinli Teknokratların yönetimine bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.

HAMAS'A SÜRE VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da barışın bir şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

Trump, “Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze’nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek" ifadelerini kullandı.