Gösteri Ortasında Büyük Panik

Yerel saatle 14:00 (İstanbul saati ile 13:00) itibarıyla gerçekleştirilen uçuş programı sırasında Tejas savaş uçağı, manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü. Kaza sonrası olay yerinden yükselen siyah duman, sahada büyük panik yarattı. Binlerce ziyaretçi, ani gürültü ve dumanın etkisiyle güvenli bölgelere yönlendirildi.

Hava Gösterisi Derhal Durduruldu

Organizasyon yönetimi, kazanın ardından hava gösterisini derhal durdurdu. Tüm katılımcılar ana sergi alanına alınırken, sahadaki güvenlik protokolleri hızlı bir şekilde uygulandı. Hava trafiği kesildi ve alan tamamen arama-kurtarma ekiplerine bırakıldı.

Dubai Airshow Etkinliği Kesintiye Uğradı

Dubai Airshow 2025’in son gününde planlanan diğer uçuşlar ve etkinlikler, kazanın ardından güvenlik önlemleri kapsamında gözden geçirildi. Kazanın şiddeti ve izleyiciler üzerindeki etkisi, hava gösterisinin planlarını önemli ölçüde etkiledi.

Önemli Notlar

Uçağın düşmesi, bölgede hem güvenlik hem de organizasyon açısından acil önlemlerin alınmasına neden oldu. Gösteriyi izleyenler için unutulmaz bir deneyim olarak planlanan etkinlik, trajik bir boyut kazandı ve kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.