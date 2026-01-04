Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i güç kullanarak ülke dışına çıkardığı iddiasına ilişkin derin endişe duyduklarını açıkladı. Pekin yönetimi, söz konusu eylemin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’na aykırı olduğunu vurguladı.

“Derhal Serbest Bırakılmalı”

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin tutumunun uluslararası hukukun, uluslararası ilişkilerin temel normlarının ve BM Şartı’nın amaç ve ilkelerinin açık ihlali olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD’yi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini güvence altına almaya, onları derhal serbest bırakmaya ve Venezuela hükümetini devirme girişimine son vererek sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz.”

Bakanlık, bir gün önce yaptığı açıklamada da ABD’nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına yönelik güç kullanımını kınadığını duyurmuştu.

Caracas’ta Patlama ve Uçak Sesleri

Olaylar, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta dün yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak seslerinin duyulmasıyla gündeme geldi. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

Trump: “Maduro Ülke Dışına Çıkarıldı”

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, Maduro’ya yönelik “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini duyurdu.

Uluslararası Tepkiler

Venezuela yönetimi, ABD’nin eylemlerinin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirdi, bazı ülkeler ise açıklamalarıyla ABD’ye destek verdi.