Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Memişoğlu, geleceğin sağlık yapısını şekillendirecek köklü değişimlerin temellerini attıklarını ifade etti.

Memişoğlu, göreve geldikleri günden bu yana öncelikle kapsamlı mevcut durum analizi gerçekleştirdiklerini, sağlık sisteminin güçlü yönlerini koruyarak geliştirilmesi gereken alanları titizlikle belirlediklerini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, 79 yeni mevzuat düzenlemesi yaparak reformların yasal altyapısını güçlendirdiklerine dikkati çekerek, 81 ilin tamamını yerinde değerlendirdiklerini, bizzat 61 ili ziyaret ederek istişarelerde bulunduğunu anlattı.

Sağlık paydaşlarının tümünün yürüttüğü hizmeti aynı hedef doğrultusunda gördüklerini ve tek bir sağlık vizyonu altında buluşturduklarını belirten Memişoğlu, bu bütüncül anlayışın Türkiye'nin sağlıkta gelecek vizyonunu da şekillendirdiğini söyledi.

“SAĞLIKLI YÜZYIL VİZYONU”

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun yalnızca Türkiye'nin siyasi ve ekonomik geleceğini değil milletin sağlığa dair hedeflerini de yeniden tanımladığının altını çizdi.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunu hayata geçirdiklerini dile getiren Memişoğlu, bu vizyonun koruyan, geliştiren ve üreten sağlık ilkesi üzerine inşa edildiğini vurguladı.

"AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ”

Sağlık Bakanı Memişoğlu, insan kaynağını, tesisleri ve dijital yapıyı sürekli yenilediklerini, beslenmeden çevreye, iş güvenliğinden su kalitesine kadar sağlığın tüm sosyal belirleyicilerini politikaların merkezine yerleştirdiklerini belirterek, bu doğrultuda "Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi"ni hazırladıklarını ifade etti.

Üreten sağlık anlayışıyla da Türkiye'yi ilaç, aşı, biyoteknoloji, tıbbi cihaz ve sağlık yazılımı üretiminde bölgesel güç, küresel aktör haline getirdiklerine işaret eden Memişoğlu, artık yalnızca sağlık hizmeti sunan değil bilimi, teknolojisi ve üretimiyle dünyada sağlık ekosistemine yön veren Türkiye'yi inşa ettiklerine dikkati çekti.

Memişoğlu, bugün dünyada sağlık sistemlerinin merkezinde sağlığın korunması ve yaşam boyu sürdürülmesi anlayışının yer aldığını dile getirerek, "Sağlığın korunmasıyla insanın yaşam kalitesi artarken hastalıkların ortaya çıkması da engellenmektedir. Bu anlayışla, birinci basamak sağlık hizmetlerinde güçlü bir dönüşüm başlattık. Sağlık sistemimizin en önemli dayanak noktası olan aile hekimliği sistemimizi, günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırdık." dedi.

Aile hekimlerini kendilerine bağlı nüfusun sağlığını koruyan, sağlık okuryazarlığını geliştiren ve düzenli takibini sağlayan yapının merkezine yerleştirdiklerini anlatan Memişoğlu, vatandaşları aile hekimleri aracılığıyla düzenli sağlık izlemlerine ve kronik hastalık taramalarına yönlendirdiklerini söyledi.

"65 MİLYON BAŞVURU, AİLE HEKİMLERİ TARAFINDAN KARŞILANDI"

Bakan Memişoğlu, değer bazlı ödeme sistemine geçtiklerini ve teşvik miktarlarını 3 katına çıkardıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık aile hekimlerimiz, hastanelerle entegre sistem üzerinden işlem yapabiliyor ve gerektiğinde MHRS üzerinden vatandaşlarımıza bazı üniversite hastaneleri de dahil tüm hastanelere ve sağlıklı hayat merkezlerine randevu oluşturabiliyor. 1859 ilacı, aile hekimlerimizce yazılabilir hale getirdik. Ayrıca, birçok ilaç raporu bizzat aile hekimlerimizce düzenlenebilir hale geldi. Bu sayede bir yıl öncesine göre 65 milyon başvuru, hastaneler yerine aile hekimleri tarafından karşılandı. Antibiyotikler, mide koruyucular ve ağrı kesiciler başta olmak üzere, ilaçların akılcı kullanımını teşvik ettik."

Aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve hastaneler arasında dijital bağlantı kurduklarını belirten Memişoğlu, bu merkezlerdeki diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerin vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiğini anlattı.

Aile hekimlerinin 11 kronik hastalığı izleyebildiğine ve takip edebilir hale geldiğine dikkati çeken Memişoğlu, otizm tarama ve takibinin Hastalık Yönetim Platformu üzerinden aile hekimlerinin kullanımına açıldığını söyledi.

Memişoğlu, son bir yılda 35 milyon vatandaşın kronik hastalık taramalarının gerçekleştirildiğini, 7,3 milyon kişiye yeni tanı konulduğunu dile getirerek, bu sayede hastalıkların erken dönemde tespit edildiğine, tedavilerinin zamanında başlatıldığına ve milyonlarca vatandaşın yaşam kalitesinin korunduğuna dikkati çekti.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

Aile sağlığı merkezlerimize 2025 yılının 10 ayında 374 milyon müracaat oldu. 3 milyon gebe, 2,1 milyon bebek ve 1,1 milyon çocuk izlemi gerçekleştirdik. Kanser taramalarında da önemli başarılar elde ettik. 5 milyon vatandaşımıza tarama yaptık, 19 bin kişiye erken kanser tanısı koyduk. Bu sayede binlerce vatandaşımızın hayatına dokunduk. Ayrıca, gezici sağlık hizmetlerimizle köy köy, belde belde dolaşarak 5,5 milyon vatandaşımıza ulaştık. Bugün Türkiye'nin her noktasına, her insanına, hakkaniyetli, erişilebilir ve güçlü bir sağlık hizmeti sunuyoruz.

“ANNE ADAYLARINI DOĞUMA HAZIRLIYORUZ"

Sağlık sisteminin en öncelikli alanlarından birinin anne ve çocuk sağlığı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, 2002 yılında yüz bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranını, 2024 yılında 11,5'e düşürerek tarihin en düşük seviyesine ulaştıklarının altını çizdi.

Memişoğlu, 2002 yılında bin canlı doğumda 31,5 olan bebek ölüm hızını, 2024 yılında 8,9'a düşürerek önemli ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 3 Ekim 2024'te başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" sayesinde uzun yıllardır artış eğiliminde olan primer sezaryen oranının da düşüşe geçtiğini belirterek, "Bir yıl içinde primer sezaryen oranında 4,1 puan yani yüzde 12,3'lük düşüş sağladık. Bu başarı, 'Doğal olan normal doğumdur' ilkemizin sahada karşılık bulduğunun en somut göstergesidir. 3 bin 400 koordinatör ebemizle ve 1524 gebe okulumuzla anne adaylarını doğuma hazırlıyoruz. Anne adaylarımızı doğum hakkında bilgilendirmek için Annelik Yolculuğu Mobil Sağlık Uygulaması'nı geliştirdik ve kullanıma sunduk." diye konuştu.