Bilim dünyasında ses getiren yeni bir araştırma, Multipl Sklerozun (MS) yalnızca genetik değil, bağırsak mikrobiyomu ile de yakından ilişkili olabileceğini ortaya koydu. PNAS’te 2025 yılında yayımlanan çalışmada, biri MS hastası diğeri sağlıklı olan ikizlerin bağırsak bakterileri karşılaştırıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, MS’li bireylerin bağırsaklarında Eisenbergiella tayi ve Lachnoclostridium adlı iki bakterinin belirgin şekilde daha fazla olduğu tespit edildi.

MS’e Nasıl Zemin Hazırlıyor?

Bilim insanları bu bakterilerin, hastalık sürecini şu mekanizmalarla tetikleyebileceğini belirtiyor:

Bağırsak bariyerini zayıflatıyor: Bağırsak duvarının geçirgenliği artıyor, bağışıklık sistemi daha fazla uyarılıyor.

Th17 bağışıklık hücrelerini aktive ediyor: Bu hücreler, beyin ve omurilikteki miyelin kılıfına saldırarak MS hasarını artırabiliyor.

Deneysel kanıt: MS’li ikizden alınan mikrobiyomun farelere aktarılmasıyla, deneklerin yüzde 60’ından fazlasında felç ve sinir sistemi lezyonları gelişti.

Lif Eksikliği Riski Artırıyor

Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise diyet lifi eksikliği oldu. Yetersiz lif alımında, söz konusu bakterilerin bağırsak mukus tabakasıyla beslendiği ve bunun da iltihaplanmayı artırdığı vurgulandı.

Yeni Tedavi Kapısı mı?

Uzmanlar, bu bulguların MS’in çevresel tetikleyicilerini anlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Araştırmaya göre:

Yüksek lifli beslenme,

Hedefe yönelik (dar spektrumlu) antibiyotikler,

Bakteriyofaj temelli tedaviler

gelecekte MS tedavisinde umut vadeden yaklaşımlar arasında yer alabilir.

Bilim insanları, MS’in seyrinde bağırsak mikrobiyomunun kritik bir rol oynadığını ve bu alandaki çalışmaların önümüzdeki dönemde hız kazanacağını ifade ediyor.