Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edirne'deki temaslarının ardından Kırklareli'ye geçti. Tunç, ilk olarak Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Tunç'u valilik önünde Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve protokol üyeleri karşıladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Tunç, burada bir süre kaldıktan sonra Kırklareli Adliyesi'ni, ardından Kırklareli Barosu'nu ziyaret etti.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

Bakan Tunç, Kırklareli ziyaretinde son olarak AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle görüşen Bakan Tunç'u İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve il yönetimi karşıladı. Bakan Tunç, bir süre partililerle görüştükten sonra kentten ayrıldı.