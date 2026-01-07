Kırklareli’nde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kentte yaşamı zorlaştırdı. Öğle saatlerine doğru şiddetini artıran yağmur nedeniyle vatandaşlar farklı yöntemlerle korunmaya çalıştı. Bazıları şemsiyeleriyle yürümeyi tercih ederken, bazıları otobüs duraklarının siperinden yararlandı. Şemsiyesi olmayanlar ise poşetlerle başlarını örterek yağmurdan kaçındı.

Kırklareli’nde hava sıcaklığı 12 derece ölçülürken, Meteoroloji yetkilileri yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşları sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.