Haymana Belediyesi, ilçedeki önemli ihtiyaçlardan biri olan düğün salonu eksikliğini gidermek için inşa ettiği tesislerde sona geldi. Başdeğirmen Mesire Alanı’na yapılan 650 metrekare kapalı ve 650 metrekare açık olmak üzere toplam 2 bin kişilik kapasiteye sahip düğün salonlarının inşaatı tamamlandı.

Salonlarda sadece süsleme çalışmalarının kaldığı öğrenilirken, Kasım ayı itibariyle rezervasyonların alınmaya başlandığı bildirildi. Belediye tarafından işletilecek salonlar, düğün ve özel etkinlikler için Haymanalılara hizmet verecek.

Fiyat Tarifesi Açıklandı

Belediye yetkilileri, düğün salonları için fiyat tarifesini de açıkladı. Hafta içi ve hafta sonu için farklı ücretlendirmeler uygulanacak.

-Sade salon kiralama: Hafta içi 50 bin TL, hafta sonu 60 bin TL

-Kokteyl menü: Hafta içi kişi başı 150 TL, hafta sonu 200 TL

-Tavuk yemekli menü: Hafta içi kişi başı 300 TL, hafta sonu 350 TL

-Kırmızı et yemekli menü: Hafta içi kişi başı 400 TL, hafta sonu 450 TL

Kasım ayında hizmete başlayacak düğün salonları için detaylı bilgi ve rezervasyon işlemleri, 0 312 658 08 37 numaralı telefon hattından veya Haymana Belediyesi Kültür Merkezi içerisindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden yapılabilecek.

Kasım’da Hizmete Giriyor

Haymana Belediyesi, yeni düğün salonlarının Kasım ayıyla birlikte halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Açık ve kapalı olarak iki ayrı seçenek sunan salonlar, ilçede düğün, nişan ve özel davetler için modern bir alternatif olacak.

Başkan Koç: “Haymana’nın Büyük Bir Eksikliğini Gideriyoruz”

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, ilçedeki düğün salonu eksikliğinin uzun süredir vatandaşları mağdur ettiğini hatırlatarak şu açıklamada bulundu:

“Haymana’da yıllardır düğün ve özel etkinliklerde uygun mekan eksikliği büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyordu. Vatandaşlarımız düğünlerini yapabilmek için mecburen Gölbaşı’ndaki ve Polatlı’daki düğün salonlarını tutmak zorunda kalıyordu. Maddi imkanı olmayan birçok hemşehrimiz ise çareyi okul bahçelerinde ya da sokak aralarında düğün yapmakta buldu. Ancak artık okullarda da düğün yapılmasına izin verilmiyor. Bu nedenle Haymana’da modern, güvenli ve her bütçeye uygun bir düğün salonu ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmişti.

Biz de bu ihtiyacı görmezden gelmedik. Başdeğirmen Mesire Alanı’nda inşa ettiğimiz kapalı ve açık düğün salonlarımızla hemşehrilerimize geniş, modern ve nezih bir ortam sunuyoruz. Kasım ayında hizmete girecek olan bu salonlarımız, hem özel günlerinize ev sahipliği yapacak hem de ilçemizin sosyal hayatına canlılık katacak. Haymana’mıza hayırlı olsun.”