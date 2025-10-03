Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde seyir halindeki cip, alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Çınar kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen cip, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip 112 Acil çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.