ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği röportajda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini aradığını ve Pekin yönetimiyle aktif müzakereler yürüttüklerini belirtti. Trump, müzakereler sonucunda 3 ila 4 hafta içinde bir anlaşmanın duyurulabileceğini ifade ederken, ABD'nin ilerleyen dönemde diğer ülkelere yüzde 20 ila yüzde 50 arasında tarife uygulamasını "büyük bir zafer" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Trump, Çin'den beklenen adımlar gelmedikçe bu ülkeye yönelik mevcut tarifeleri düşürmeyeceklerini de açıkladı. Pekin yönetimi ise Trump’ın iddialarını yalanlayarak, Washington'u kamuoyunu yanıltmakla suçladı.

Çin, ABD Ürünlerine Yönelik Vergileri Askıya Alabilir

ABD basınında yer alan haberlerde, ekonomik maliyetlerin artması nedeniyle Çin'in, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan yüzde 125 oranındaki gümrük vergisini askıya almayı değerlendirdiği iddia edildi. Analistler, tarife müzakerelerine ilişkin çelişkili açıklamaların piyasa fiyatlamalarında etkili olduğunu belirterek, somut adımlar atılması halinde risk algısının azalabileceğini ifade etti.

ABD Tüketici Güveni Geriledi

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, Nisan ayında yukarı yönlü revize edilmesine rağmen 52,2 ile Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Ayrıca, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri 1981’den, uzun vadeli enflasyon beklentileri ise 1991’den bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.

Trump'ın Açıklamaları Sonrası Büyüme ve İstihdam Verileri Mercek Altında

Analistler, Trump'ın tarife politikalarına ilişkin açıklamalarının ardından, bu hafta açıklanacak ABD büyüme ve istihdam verilerinin ekonomik görünüm üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Hindistan ve Pakistan Arasındaki Gerilim Artıyor

Jeopolitik gelişmelerde ise Hindistan ve Pakistan arasındaki kriz yatırımcıların radarında. Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde gerçekleşen saldırı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler gerildi. Hindistan, İndus Suları Anlaşması’nı askıya alırken, Pakistan da ticari ilişkileri durdurdu ve hava sahasını kapattı.

ABD Bilanço Sezonu Hız Kazanıyor

New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yüzde 0,74, Nasdaq yüzde 1,26 ve Dow Jones yüzde 0,05 yükselişle haftayı tamamladı. Ancak ABD endeks vadeli kontratları yeni haftaya negatif bir seyirle başladı.

Bu hafta Visa, Coca-Cola, Microsoft, Meta Platforms, Qualcomm, Apple, Amazon, Eli Lilly, Mastercard, McDonald’s, Exxon Mobil ve Chevron gibi dev şirketlerin finansal sonuçları açıklanacak. Analistler, hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkmasını bekliyor.

Altın ve Petrol Fiyatlarında Dalgalı Seyir

ABD’nin korumacı ticaret politikaları nedeniyle rekor seviyelere çıkan altın fiyatı, müzakere iyimserlikleri ve kar realizasyonlarıyla yüzde 1 gerileyerek 3.319 dolardan haftayı kapattı. Haftaya da yüzde 0,8 düşüşle başlayan altının ons fiyatı şu sıralarda 3.293 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise haftaya yüzde 0,1 artışla 65,9 dolar seviyesinden başladı.

Avrupa'da Gözler Rusya-Ukrayna Barış Sürecinde

Avrupa borsaları, ABD ile tarifelere ilişkin iyimserlik sayesinde haftayı pozitif kapattı. Bölgede Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin barış girişimleri ön plana çıkıyor.

Vatikan’da gerçekleştirilen tören öncesi ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kısa bir görüşme yaparak "tam ve kalıcı barış" süreci üzerinde durduklarını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, AB'nin müzakere sürecinde Ukrayna'nın yanında olacağını vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası'ndan Faiz İndirimi Sinyali

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Gediminas Simkus, ABD tarifelerinin etkileri nedeniyle bu yıl iki faiz indirimi daha yapılabileceğini söyledi. Simkus, küresel ticaret zayıflığının Avrupa ekonomisi üzerinde tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Asya Piyasaları Çin Hariç Pozitif Seyrediyor

Asya borsaları, Çin’in piyasayı destekleyici adımlarıyla pozitif bir görünüm sergiliyor. Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, büyüme hedeflerine ulaşmak için daha güçlü politikalar uygulayacaklarını açıklarken, Çin Merkez Bankası da zorunlu karşılık oranlarında indirime gideceğini duyurdu.

Japonya, Güney Kore ve Hong Kong borsaları yükseliş kaydederken, Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Türkiye'nin Kredi Notu Teyit Edildi

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 0,61 değer kaybıyla 9.432,55 puandan tamamladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak, kısa vadeli notunu ise "B" olarak teyit etti. Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, 2026’da ise yüzde 2,9 büyümesi bekleniyor.

Erdoğan İtalya'ya Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İtalya’da düzenlenecek Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılacak. Zirvede savunma, enerji, havacılık ve siber güvenlik gibi sektörlerde iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Piyasalarda Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu belirtti. ABD tarafında ise Dallas Fed imalat sanayi endeksi verisi izlenecek.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.250 puan destek, 9.500 ve 9.600 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.