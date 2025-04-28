Mamak Belediyesi A Takımı, 2. Amatör Küme’deki ilk maçında TED Ankara Kolejliler Spor’u 7-1 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Mamak Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Mamak Belediyesi’nin futbolcuları rakiplerine karşı ellerinden geleni yaptı.

Maçın İlk Yarısı: Mamak Belediyesi Farkı Attı!

Mamak Belediye A Takımı, maça hızlı bir başlangıç yaptı. 5. dakikada Hacı Ahmet Kerküş Albayrak’ın golüyle öne geçtiler. 11. dakikada Burak Keskin’in penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran takım, 22. dakikada Doğukan Özmen ve 28. dakikada Caner Çelik’in golleriyle devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci Yarıda Hız Kesilmedi, Galibiyet 7-1 Oldu

İkinci yarıya da hızlı başlayan Mamak Belediyesi, 65. dakikada Doğukan Özmen’in golüyle farkı artırdı. 68. dakikada rakip takımın tek golüne rağmen, 72. dakikada Taha Yasin Koç ve 78. dakikada Selim Şahin’in golleriyle maç 7-1 sona erdi.

Başkan Şahin’den Futbolculara Tebrik

Karşılaşmayı tribünden izleyen Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, maç sonrası oyuncuları soyunma odasında tebrik etti ve galibiyetin önemine vurgu yaptı. Şahin, "Sahada gösterdiğiniz azim ve kararlılık bizleri gururlandırdı. Mamak’ı sporun merkezi yapmak için çalışıyoruz ve spora olan desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Mamak Belediyesi A Takımı, 2. hafta karşılaşmasında Çubuk Fatih Sultan Mehmet Spor ile mücadele edecek.