Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, Birlik Mahallesi'ndeki İsmet İnönü Parkı'nda bir Çocuk Şenliği düzenledi. Şenlik, her yaş grubundan katılımcıların keyifli bir pazar geçirmesini sağladı ve renkli etkinlikler ile dolu bir gün sundu.

Çocuklar İçin Eğlenceli Etkinlikler

Şenlikte, çocuklar animasyon gösterisi ve ateş şovu gibi etkinliklerle eğlendi. Etkinlik alanında, tahta bacaklar ve maskot karakterler çocukların ilgisini çekti ve onlar fotoğraf çektirdi. Ayrıca, kukla ve sahne gösterileri de çocuklar için eğlenceli anlar sundu. Her yaştan katılımcı etkinlik boyunca eğlenceli zaman geçirdi.

Keyifli Atıştırmalıklar ve Oyunlar

Çocuklar, etkinlik boyunca pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları ile enerji topladı. İsmet İnönü Parkı’ndaki oyun alanlarında çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli aktiviteler yaparak vakit geçirdi. Aileler ise çocuklarının eğlencesine katılarak birlikte vakit geçirdi.