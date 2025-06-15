SEVGİ GÜLDOĞAN

Sağlık Bakanlığı, sağlık sektöründe tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin etik, şeffaf ve sürdürülebilir bir zemine oturtulması amacıyla önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Bakanlık Bilkent Yerleşkesi’nde düzenlenen “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği” başlıklı çalıştaya, sağlık bürokrasisinin üst düzey temsilcileri, hastane yöneticileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDE

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sağlık sisteminin yalnızca hizmet sunan bir yapı olmaktan çıkıp bilgi ve teknoloji üreten, koruyan ve geliştiren bir yapıya evrildiğine dikkat çekti. Kırbıyık, “Sağlık sistemini ileriye taşıyacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bilgiye dayalı, şeffaf ve etik tanıtım süreçleri bu dönüşümün merkezindedir” dedi. Kırbıyık ayrıca, vatandaşın doğru bilgiye ulaşmasının, sağlık sisteminin güven ve şeffaflık temelleri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

USHAŞ: İLETİŞİM STRATEJİLERİ ULUSLARARASI İTİBARI BELİRLİYOR

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver ise, sağlık turizmi ve küresel sağlık iletişiminin önemine değinerek tanıtımın artık yalnızca hasta kazanımından ibaret olmadığını söyledi. Ünver, “Etik değerler, hasta hakları ve bilimsel temellere dayanan tanıtım stratejileri, uluslararası prestijimizin temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETMELİK TASLAKLARI PAYLAŞILDI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu da çalıştayda yaptığı sunumda, özellikle özel sağlık kuruluşlarını ilgilendiren çok sayıda yeni yönetmelik taslağının tamamlandığını belirtti. Termal turizm, ayaktan tedavi merkezleri ve sağlık meslek mensuplarının serbest çalışma alanları gibi konularda önemli düzenlemelerin yolda olduğunu aktaran Velioğlu, tanıtım süreçlerinin bilimsel ve etik temellere oturtulmasının önemine işaret etti.

SAĞLIK TURİZMİNE ÖZEL YAKLAŞIM

Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran, sağlık turizminin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel ve etik değerlerini yansıtan bir alan olduğunu ifade etti. Tanıtım faaliyetlerinde sağlık turizmine özel kurallar gerektiğini belirten Seyran, “Gerçek sorun, merdiven altı ve denetimsiz sağlık turizmi uygulamalarıdır. Bu girişimler Türkiye’nin sağlık markasına zarar veriyor” dedi.

ORTAK VİZYON VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Çalıştayda yapılan sunumlar, istişareler ve öneriler doğrultusunda, “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği” kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, sektörün geleceği için etik iletişim, nitelikli tanıtım ve güçlü denetim mekanizmalarının birlikte çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Bu çalıştayın, sağlık hizmetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü ve güvenilir bir şekilde temsil edilmesine katkı sunması bekleniyor. Katılımcılar, benzeri platformların kalıcı hale getirilmesi yönünde görüş birliğine vardı.