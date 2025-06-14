ASKİ yetkilileri, yeni tarifenin gelir artırma amacı taşımadığını vurgularken, konut abonelerinin yaklaşık %78’inin uygulamadan etkilenmeyeceğini belirtti. Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Burak Koç, özellikle 0-10 metreküp aralığında su tüketenlere %10 indirim yapılacağını duyurarak, “Suyu en çok kullananlara yüksek bedel, az kullananlara indirim... Amacımız adaletli ve bilinçli su tüketimini sağlamak” dedi.

Barajlar Dolarsa İndirim Gündemde

Koç ayrıca, Ankara’daki barajların doluluk oranı %80-90 seviyesine ulaşırsa, suya indirim yapılması teklifinde bulunacağını da söyledi.

AK Parti: “Suda Tasarruf Zamla Olmaz”

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ise düzenlemeye tepki göstererek, “Göreve gelmeden önce sudan para kazanmak doğru değil diyen Sayın Başkan, göreve geldiğinden bu yana zam üstüne zam yapıyor. Bu tutarsızlıktır” ifadelerini kullandı.

Yeni Tarife Detayları: Kim Ne Ödeyecek?

0-10 metreküp: %10 indirim

10-15 metreküp: Mevcut tarife devam

15-30 metreküp: İlk kademe ücretinin 3 katı (metreküp başına 124,11 TL)

30 metreküp ve üzeri: İlk kademe ücretinin 5 katı (metreküp başına 206,85 TL)

Sosyal yardım alanlar: Etkilenmeyecek, sabit ücret ödemeye devam edecek

İş yerleri: 100 metreküpe kadar 105,42 TL, sonrası 210,84 TL/metreküp

“Su Kıymetlidir, Bilinçli Kullanmak Zorundayız”

Yetkililer, bu düzenlemenin temelinde su israfını önlemek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir Ankara bırakmak olduğunu belirtiyor. ASKİ’nin yeni tarifesi 7 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak. Tarife kapsamında sosyal yardıma muhtaç haneler korunurken, suyu fazla tüketenlere net bir mesaj veriliyor: “Suyunu koru, geleceğini koru.”