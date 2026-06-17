Vance, gazeteci Megyn Kelly’nin programında yaptığı açıklamada, ABD’nin hiçbir zaman İran’ın devrik lideri Mohammad Reza Pahlavi’nin sürgündeki oğlu Reza Pahlavi’yi ülkenin başına getirmeyi amaçlamadığını ifade etti.

Trump’ın İran politikasının rejim değişikliğine dayanmadığını vurgulayan Vance, “Başkan hiçbir zaman amacının Rıza Pehlevi’yi İran’ın yeni lideri yapmak olduğunu söylemedi.” dedi. İran halkının mevcut yönetime karşı ayaklanma kararı almasının kendi iradelerine bağlı olduğunu belirten Vance, bunun İran halkı ile hükümeti arasındaki bir mesele olduğunu kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı, Washington’ın temel hedefinin İran’ın nükleer faaliyetlerini diplomatik yollarla, gerekli görülmesi halinde ise askeri yöntemlerle sona erdirmek olduğunu söyledi. Vance ayrıca, İran’ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde bölgesel istikrarı güçlendirecek kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olabileceğini belirtti.

Bölgesel Barış Anlaşması Vurgusu

Vance, ABD ile İran arasında üzerinde çalışılan mutabakatın yalnızca iki ülkeyi değil, Körfez ülkeleri, Israel ve Lebanon’u da kapsayan daha geniş bir bölgesel barış çerçevesi oluşturabileceğini ifade etti.

İran’ın ekonomik kazanımlar elde edebilmesi için davranışlarını değiştirmesi gerektiğini savunan Vance, uranyum zenginleştirme faaliyetleri ile uluslararası doğrulama ve denetim mekanizmalarının anlaşmanın temel unsurları arasında yer alacağını söyledi. Ayrıca, anlaşmanın sık sık karşılaştırıldığı Marshall Plan’ndan farklı olduğunu belirterek, sürecin Amerikan vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla finanse edilmeyeceğini dile getirdi.

ABD-İran Mutabakatında Son Aşama

Öte yandan, ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler sonucunda tarafların çatışmaların sona erdirilmesi konusunda mutabakata vardığı açıklanmıştı. Anlaşmanın, özellikle Lebanon dahil olmak üzere bölgedeki gerilimlerin azaltılmasını ve Strait of Hormuz’un yeniden uluslararası deniz trafiğine açılmasını öngördüğü belirtiliyor. Nihai imzanın 19 Haziran’da İsviçre’de atılması bekleniyor.