Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 3 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218 artışla toplam 2,9 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı.

Sonradan ve İkincil Kontrol Denetimleri Hız Kesmeden Sürüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, firmaların geçmiş işlemlerine yönelik sonradan kontrol uygulamaları ile gümrük beyannamelerine ilişkin ikincil kontrollerin 2025 yılında da aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından firmaların önceki işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolü 2025 yılında da hız kesmeden devam etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi ile Riskli Firmalar Tespit Ediliyor

Açıklamada, dış ticaret yapan firmaların son 3 yıllık gümrük işlemlerinin Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS) sayesinde detaylı şekilde incelendiği bildirildi. Şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız tarafından geliştirilen, ileri analitik teknolojilerin kullanıldığı Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS) sayesinde dış ticaret yapan firmalarımızın son 3 yıllık gümrük işlemleri mercek altına alınmakta, sistem tarafından onlarca risk kriteri ile yapılan analizler sonucunda sonradan kontrol denetimine tabi tutulacak firmalar otomatik olarak skorlanmakta ve söz konusu firmalar bakanlığımızca denetime tabi tutulmaktadır."

Yapay Zeka Destekli Sistemlerle Şüpheli Beyanlar İnceleniyor

Öte yandan, 18 bölge müdürlüğünde bulunan kontrol şubeleri aracılığıyla, son 3 yılda tescil edilen gümrük beyannameleri ikinci kez taranıyor. Açıklamada, "Diğer yandan; 18 bölge müdürlüğümüzde yer alan kontrol şubelerimiz vasıtasıyla da son 3 yılda tescil edilen gümrük beyannameleri ikinci kez kontrol edilmek üzere yapay zeka destekli sistemler tarafından sürekli olarak taranmakta ve şüpheli bulunan beyanlar ikincil kontrol incelemesine tabi tutulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

2,9 Milyar TL Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk 3 ayında yürütülen denetimlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Sonradan ve ikincil kontrol denetimleri neticesinde 2025 yılı ilk 3 aylık dönemde; sonradan kontrol kapsamında yaklaşık 600 milyon TL, ikincil kontrol kapsamında ise 2 bin 578 firma tarafından tescil edilen toplam 3 bin 826 beyanname için yaklaşık 2,3 milyar TL olmak üzere, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218 artışla toplam 2,9 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir.

Söz konusu inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, usulsüz işlem tesisi ile haksız kazanç sağlayan firmalar tespit edilerek devletimizin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edilecektir."