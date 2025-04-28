ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Elizabeth City State Üniversitesi'nde düzenlenen Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı paniği yaşandı. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen ve festivalin kapanış etkinliklerinden biri olan 'Yard Fest' sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi olmadığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmazken, bazı yaralıların durumunun ciddi olabileceği ifade ediliyor.

Olayın ardından üniversite kampüsü güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Kampüs içerisinde ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, öğrenciler ve personelin güvenliği için ek tedbirler uygulandı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, olayın hemen ardından soruşturma başlattı. Saldırının motivasyonuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, yetkililer saldırının planlı mı yoksa anlık bir olay mı olduğunun araştırıldığını bildirdi. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, saldırıya karışan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için güvenlik kameraları da inceleniyor.

Üniversite Yönetiminden Açıklama

Elizabeth City State Üniversitesi yönetimi, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve çalışanların güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Ayrıca kampüs genelinde psikolojik destek hizmetlerinin sağlanacağı, olaydan etkilenen öğrencilere ve ailelerine destek verileceği ifade edildi.

Toplumsal Tepki Büyüyor

Kuzey Carolina yerel basını, olayın ardından toplumsal tepkinin büyüdüğünü aktardı. Öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşları, kampüslerde güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunurken, bazı gruplar ise silahlı şiddete karşı daha sert yasalar talep etti.

Silahlı Saldırılar ABD'de Gündemden Düşmüyor

Özellikle son yıllarda ABD'deki eğitim kurumlarında yaşanan silahlı saldırıların artması, kamuoyunda büyük endişeye yol açıyor. Elizabeth City State Üniversitesi'nde yaşanan bu son olay da ülkedeki silahlı şiddet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.