Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasına katılmak üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, hem Özdağ davasına hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlara sert sözlerle tepki gösterdi.

“Utanç Verici Bir Yargılamaya Tanıklık Ettik”

Özgür Özel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Biraz önce arkamızdaki Çağlayan Adliyesi'ndeydik. Utanç verici bir yargılamaya tanıklık etmek zorunda kaldık…” sözleriyle süreci eleştirirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında da ağır eleştirilerde bulundu.

İBB Operasyonuna Yakın Takip: “Bir Gözümüz Vatan Emniyet’tedir”

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınanların durumunu da yakından takip ettiklerini belirterek, “Bugün Ümit Özdağ'ın duruşmasından ayrıldık. Bir gözümüz, bir kulağımız Vatan Emniyet'teydi…” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’na Sert Sözler: “Kargalar Bile Gülüyor”

CHP Genel Başkanı, İçişleri Bakanı’na yönelik eleştirilerini de yineledi. Kamera kayıtları, jammer kullanımı ve güvenlik uygulamaları konusunda dikkat çeken açıklamalar yapan Özel, “Dün saçma sapan açıklamaları ile kendi kendini rezil eden İçişleri Bakanına söylüyorum…” diyerek tepkisini dile getirdi.

“İBB’nin Jammerları AK Parti Döneminden Kaldı”

Açıklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kullanılan jammer cihazlarına da değinen Özel, bu sistemlerin CHP yönetimiyle değil, AK Parti döneminden kalma olduğunu belirtti: “İBB'nin jammerleri bize önceki dönem AK Parti'den envantere girdi, oradan kaldı…”

Özel, sözlerinin sonunda aile ve özel hayat üzerinden yürütülen tartışmalara karşı net mesajlar vererek, iktidar kanadını bu tarz yaklaşımlar konusunda uyardı.